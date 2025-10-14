Las lluvias pierden fuerza y solo cuatro comunidades permanecen en alerta, con Baleares en nivel naranja

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

Tras varios días de temporal, las intensas lluvias comienzan a remitir en la mayor parte del país, aunque la AEMET mantiene avisos activos en cuatro comunidades autónomas, con Baleares en nivel naranja por riesgo de precipitaciones fuertes y tormentas. El frente, que ha dejado registros acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas, se desplaza hacia el este, dejando tras de sí numerosos incidentes y daños materiales.

Mejoría progresiva pero con riesgos locales

En el este peninsular y el archipiélago balear aún se esperan chubascos intensos y rachas de viento moderadas, especialmente en Mallorca y Menorca. En el resto del país, el temporal tiende a debilitarse, dando paso a una situación más estable, aunque con posibles lluvias residuales en puntos del litoral mediterráneo. Los servicios de emergencia han comenzado las tareas de limpieza y evaluación de daños en las áreas más afectadas.

La AEMET prevé una mejoría generalizada del tiempo a partir del martes, con un ascenso progresivo de las temperaturas y cielos más despejados. Sin embargo, advierte de que el terreno saturado podría provocar nuevos desbordamientos locales si se repiten lluvias intensas en las próximas horas. Las autoridades recomiendan mantener la precaución hasta la completa normalización de la situación.