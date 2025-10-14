Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados por Hamás en Gaza

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ejército de Israel ha confirmado este martes la identificación de los cuatro cuerpos entregados el lunes por Hamás en la Franja de Gaza, en el marco de los acuerdos humanitarios supervisados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Según fuentes militares, los restos corresponden a ciudadanos israelíes que permanecían secuestrados desde los primeros días del conflicto, y cuya recuperación se ha producido tras complejas negociaciones.

Verificación y repatriación bajo control militar

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Forense de Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se ha completado el proceso de identificación mediante pruebas de ADN. Las autoridades israelíes han informado ya a las familias y han prometido continuar las operaciones para localizar al resto de desaparecidos. “No descansaremos hasta traer de vuelta a todos los nuestros, vivos o muertos”, declaró un portavoz del ejército.

El Gobierno israelí ha agradecido la mediación de Egipto y Catar en la entrega, al tiempo que ha responsabilizado a Hamás de la situación humanitaria en Gaza. La noticia llega en un contexto de tregua frágil y negociaciones diplomáticas en curso para consolidar el alto el fuego. Organismos internacionales han reiterado su llamamiento a mantener los canales de cooperación humanitaria y evitar una nueva escalada del conflicto.