El Gobierno inicia el proceso para blindar el derecho al aborto en la Constitución

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de España ha iniciado este lunes el trámite parlamentario para incorporar el derecho al aborto a la Constitución, una reforma que busca garantizar su protección jurídica frente a posibles retrocesos futuros. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Igualdad y respaldada por el Consejo de Ministros, contempla incluir una referencia expresa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dentro del artículo 15, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y moral.

Un paso histórico en materia de igualdad

Fuentes del Ejecutivo califican la medida como un “avance histórico en la consolidación de los derechos de las mujeres”, mientras que varios grupos parlamentarios de la oposición ya han mostrado sus reticencias, advirtiendo de que la reforma constitucional requiere amplios consensos. Desde el Gobierno se insiste en que el objetivo no es abrir un debate ideológico, sino blindar un derecho reconocido por ley desde hace más de una década.

El trámite comenzará con la presentación formal de la propuesta ante el Congreso de los Diputados y, de prosperar, deberá superar una doble votación con mayoría cualificada en ambas cámaras. El Ejecutivo confía en que la reforma refuerce el marco legal de los derechos reproductivos en España y marque un precedente en la protección constitucional de la igualdad de género.