Dos de cada tres alumnos critican la comida del comedor escolar: “Sabe todo igual y no resulta apetecible”

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un reciente estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que dos de cada tres alumnos españoles consideran que la comida servida en los comedores escolares “no es buena”. Entre las principales quejas recogidas en las encuestas destacan la falta de sabor, la repetición de menús y la escasa variedad de productos frescos. “Era poco apetitosa, sabía todo igual”, resume uno de los testimonios recogidos en el informe.

Poca calidad y menús poco equilibrados

El estudio, que analiza la opinión de más de 1.500 estudiantes de Primaria y Secundaria, apunta que un 56 % califica los menús como “regulares o malos”, mientras que solo un 18 % los considera buenos. Los platos precocinados, las verduras hervidas sin condimento y los postres industriales son algunos de los elementos más criticados. Además, la OCU advierte de que en muchos centros no se cumplen las recomendaciones nutricionales establecidas por las autoridades sanitarias.

La organización reclama una revisión integral de los contratos de catering escolar y un mayor control sobre la calidad de los alimentos. También propone fomentar el uso de productos de proximidad y menús más saludables y variados. “Comer en el colegio debe ser una oportunidad para educar en hábitos saludables, no un trámite sin gusto ni equilibrio”, concluye el informe.