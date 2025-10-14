Aitana anuncia su gira mundial ‘Cuarto Azul World Tour’ con paradas en América Latina y España

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

La cantante Aitana ha anunciado oficialmente su nueva gira internacional, titulada Cuarto Azul World Tour, que la llevará a actuar en Argentina, México, Colombia y España a partir de 2025. El tour, inspirado en su próximo trabajo discográfico, promete un espectáculo más maduro y conceptual, con una cuidada puesta en escena que combina pop electrónico, visuales inmersivos y una narrativa emocional vinculada a su evolución artística.

Una nueva etapa en su carrera internacional

La artista catalana, una de las voces más reconocidas del pop español, ha asegurado que esta gira marcará “un antes y un después” en su trayectoria, al expandir su presencia en América Latina tras el éxito de sus anteriores conciertos. Las primeras fechas confirmadas incluyen actuaciones en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y Madrid, aunque se prevé que en las próximas semanas se añadan nuevas ciudades.

Aitana, que acaba de superar los mil millones de reproducciones en plataformas digitales con sus últimos lanzamientos, se ha mostrado entusiasmada con el reencuentro con su público internacional. “Será una gira para compartir todo lo que he aprendido estos años, con canciones que hablan de quién soy ahora”, declaró en la presentación. Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes a través de su web oficial.