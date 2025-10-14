Adif amplía hasta las 17:00 horas el corte del Corredor Mediterráneo por el paso de la DANA ‘Alice’

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

La empresa pública Adif ha anunciado la ampliación hasta las 17:00 horas de este lunes de la interrupción del tráfico ferroviario en el Corredor Mediterráneo, a causa de los efectos de la DANA ‘Alice’, que ha provocado fuertes lluvias y daños en varios tramos de la infraestructura. Los servicios afectados se concentran entre las provincias de Castellón, Tarragona y Valencia, donde los equipos técnicos trabajan para restablecer la circulación con seguridad.

Labores de revisión y seguridad en la vía

Según ha informado Adif, las precipitaciones torrenciales registradas durante la noche han causado inundaciones, acumulaciones de barro y pequeños desprendimientos en zonas de la plataforma ferroviaria. Técnicos de mantenimiento y personal de emergencias se encuentran evaluando el estado de las vías, los sistemas de señalización y las catenarias para garantizar la reanudación de los trenes “en condiciones óptimas”.

La DANA ‘Alice’ continúa dejando fuertes lluvias en el este peninsular, con la AEMET manteniendo avisos en varias comunidades. Adif ha recomendado a los viajeros consultar el estado de los trenes antes de desplazarse y ha recordado que las compañías operadoras reembolsarán o cambiarán los billetes afectados por las incidencias. El restablecimiento total del servicio dependerá de la evolución meteorológica durante las próximas horas.