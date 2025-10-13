Trump llega a Israel tras el inicio de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás

13 Oct 2025 por Redacción Irispress

El expresidente estadounidense Donald Trump ha aterrizado este viernes en Tel Aviv para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apenas un día después de la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás, impulsado por el propio Trump. La visita busca reforzar el cumplimiento del pacto y supervisar la entrega de rehenes y la apertura de corredores humanitarios en Gaza.

Un regreso con fuerte carga política y simbólica

Fuentes diplomáticas señalan que el viaje de Trump —en plena precampaña presidencial en EE. UU.— pretende proyectar su liderazgo internacional y consolidar su papel como mediador en Oriente Medio. Durante su estancia, tiene previsto visitar Jerusalén y mantener encuentros con las familias de rehenes liberados, así como con responsables de Naciones Unidas implicados en el proceso de supervisión del alto el fuego.

La Casa Blanca ha evitado valorar la visita, mientras varios analistas la interpretan como una maniobra política destinada a reforzar su imagen exterior. No obstante, el propio Netanyahu ha calificado el viaje como “una muestra de compromiso con la paz y la seguridad de Israel”. La comunidad internacional observa con cautela los avances del acuerdo, del que aún falta por definir la segunda fase, centrada en la reconstrucción de Gaza y la retirada progresiva del ejército israelí.