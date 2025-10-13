Persisten las lluvias torrenciales: avisos en siete autonomías con intensidades de hasta 50 l/h

Las fuertes lluvias continúan afectando a buena parte del país con chubascos de alta intensidad (hasta 50 litros por hora) y tormentas localmente severas. La AEMET mantiene avisos activos en siete comunidades autónomas, ante un episodio que está dejando incidencias en zonas urbanas y problemas puntuales en la red viaria por balsas de agua y pérdida de visibilidad.

Avisos y riesgos acumulados

El temporal, asociado a aire frío en altura y convergencias de viento, concentra las precipitaciones en intervalos cortos con posibilidad de granizo y rachas fuertes, además de acumulados significativos en 12 horas en áreas del litoral y prelitoral. Servicios de Protección Civil y ayuntamientos han reforzado dispositivos preventivos y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en puntos inundables, ramblas y pasos inferiores.

De cara a las próximas horas, el escenario apunta a persistencia de chubascos con descargas eléctricas y mejoras transitorias entre frentes. Las autoridades insisten en seguir los canales oficiales (AEMET, 112) y medidas básicas: no cruzar zonas anegadas, extremar la prudencia al volante, retirar objetos de terrazas y revisar desagües. La evolución del episodio dependerá del encaje de las tormentas, con una posible remisión gradual a medida que se desplace la inestabilidad.