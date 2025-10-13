La reina Letizia destaca el papel de la lectura para afrontar y comprender los problemas de salud mental

13 Oct 2025 por Redacción Irispress

La reina Letizia ha subrayado la importancia de la lectura como una herramienta fundamental para “aprender a verbalizar y comprender los problemas de salud mental”, durante la inauguración de una jornada dedicada al fomento de la lectura y el bienestar emocional celebrada en Madrid. En su intervención, la monarca destacó que los libros “nos ayudan a poner palabras a lo que sentimos” y a reconocer las emociones que muchas veces permanecen silenciadas.

Literatura y bienestar emocional

Doña Letizia recordó que la salud mental “sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad”, especialmente entre los jóvenes, y que la educación emocional y la lectura “pueden convertirse en aliados poderosos para la prevención y la empatía”. También reivindicó el papel de autores, docentes y bibliotecas en la construcción de una ciudadanía más consciente y solidaria.

El acto reunió a representantes del Ministerio de Cultura, profesionales del ámbito educativo y expertos en salud mental, que coincidieron en la necesidad de integrar la lectura en las estrategias de bienestar y acompañamiento emocional. La reina, firme defensora de la salud mental y la educación, cerró su discurso recordando que “leer nos enseña a entendernos mejor, y entendernos es el primer paso para cuidarnos”.