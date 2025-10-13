La OMS alerta de un aumento del 40% en la resistencia a los antibióticos a nivel mundial

13 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una grave advertencia sobre el crecimiento de la resistencia a los antibióticos, que ha aumentado más de un 40 % en los últimos años. Según el organismo, este fenómeno amenaza con convertirse en una de las mayores crisis sanitarias del siglo, al poner en riesgo la eficacia de tratamientos esenciales contra infecciones comunes.

Una amenaza silenciosa para la salud global

El informe de la OMS señala que cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas a causa de infecciones resistentes a los antimicrobianos, una cifra que podría multiplicarse si no se adoptan medidas urgentes. Entre las causas principales se encuentran el uso indebido de antibióticos en humanos y animales, así como la falta de nuevos fármacos eficaces en desarrollo.

La organización insta a los gobiernos a reforzar las políticas de vigilancia, promover el uso responsable de estos medicamentos y fomentar la investigación. “Estamos perdiendo terreno frente a una amenaza que nosotros mismos hemos creado”, advirtió la directora de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordando que la resistencia bacteriana podría convertir infecciones tratables en potencialmente mortales.