La DANA deja 18 heridos y lluvias récord de hasta 280 litros en el sur de Cataluña

La DANA que ha azotado el noreste peninsular en las últimas horas ha dejado un balance de 18 heridos leves y precipitaciones que han alcanzado los 280 litros por metro cuadrado en puntos del sur de Cataluña, según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Las intensas lluvias han provocado inundaciones, cortes de carreteras, interrupciones ferroviarias y daños materiales en varias localidades de Tarragona y el Baix Ebre.

Graves incidencias y balance provisional

Los servicios de emergencia han llevado a cabo más de 500 intervenciones durante la noche, principalmente por rescates de vehículos atrapados, achiques de agua y desprendimientos. En el municipio de Tortosa, el desbordamiento del río Sec obligó a evacuar a varias familias, mientras que en L’Ametlla de Mar las lluvias dejaron calles anegadas y cortes de suministro eléctrico.

Protecció Civil mantiene la alerta del plan Inuncat ante la posibilidad de nuevos chubascos intensos durante la jornada. Las autoridades piden extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios. Meteorólogos advierten de que el episodio, uno de los más intensos de los últimos años en la zona, evidencia nuevamente la mayor frecuencia de fenómenos extremos asociados al cambio climático.