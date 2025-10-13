Israel confirma la entrega a la Cruz Roja de todos los rehenes con vida retenidos por Hamás

13 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ejército de Israel ha confirmado este viernes la entrega a la Cruz Roja de todos los rehenes con vida que permanecían en manos de Hamás, en el marco del acuerdo alcanzado para consolidar el alto el fuego en Gaza. Según las autoridades israelíes, los liberados están siendo trasladados a hospitales para recibir atención médica y apoyo psicológico tras varios meses de cautiverio.

Un paso clave en el proceso de tregua

La operación, supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se ha desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad y representa un avance significativo en el proceso de intercambio y pacificación. El Gobierno israelí ha agradecido la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, que resultó decisiva para alcanzar el acuerdo con el grupo islamista.

Fuentes oficiales indican que entre los liberados hay ciudadanos israelíes y extranjeros, algunos de los cuales se encuentran en estado delicado. Aunque Israel celebra el retorno de los rehenes, el Ejecutivo ha reiterado que “la lucha contra el terrorismo de Hamás continuará hasta garantizar la seguridad plena del país”. La comunidad internacional ha valorado la noticia como un paso indispensable hacia la estabilidad en la región.