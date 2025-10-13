El Ibex 35 inicia la semana en positivo y recupera los 15.500 puntos

13 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ibex 35 ha comenzado la semana con una subida del 0,4 %, situándose por encima de los 15.500 puntos, impulsado por el buen comportamiento de la banca y de los valores energéticos. El selectivo español consolida así su mejor arranque de octubre en los últimos años, en un contexto de optimismo moderado en los mercados europeos.

El sector bancario tira del índice

Entre los valores más alcistas destacaron Banco Santander, BBVA y CaixaBank, con avances cercanos al 1 %, beneficiados por las expectativas de estabilidad en los tipos de interés y los buenos resultados trimestrales del sector. También Repsol y Iberdrola registraron subidas, en línea con la recuperación del precio del crudo y la estabilidad del mercado energético.

Los analistas apuntan a que el índice podría mantener la tendencia positiva en los próximos días si se confirman los buenos datos macroeconómicos en Europa y Estados Unidos. No obstante, advierten de la volatilidad asociada al contexto geopolítico y a la evolución de los precios energéticos, factores que seguirán condicionando el comportamiento del parqué madrileño.