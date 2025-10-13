El festival Another Way Film celebra su 11ª edición en Madrid con el cine como herramienta para el cambio

13 Oct 2025 por Redacción Irispress

El festival Another Way Film, referente en el ámbito del cine y la sostenibilidad, celebrará su 11ª edición en Madrid del 14 al 19 de octubre, consolidándose como una cita clave para el audiovisual comprometido con el medio ambiente y la justicia social. El evento combinará proyecciones, coloquios y actividades paralelas destinadas a promover el debate sobre los grandes retos ecológicos y sociales de nuestro tiempo.

Cine, conciencia y acción
Dirigido por Marta García Larriu, el festival reunirá en distintas sedes de la capital una selección de documentales internacionales, ficciones y cortometrajes que abordan temas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el consumo responsable o las transiciones energéticas. Además, se incluirán talleres educativos y encuentros con cineastas y activistas.

Desde su creación, Another Way Film ha apostado por el poder transformador del cine como medio para inspirar a la acción y generar conciencia colectiva. La organización destaca que esta edición busca “reforzar el papel del arte en la construcción de un futuro más sostenible”, y subraya la importancia de implicar a las nuevas generaciones en ese proceso.

Comparte:
, , , ,

FUNDACIÓN CAIXA

anuncio la caixa