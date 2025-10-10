Uno de cada tres jóvenes reconoce haber sufrido violencia sexual durante la infancia, según un estudio

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

Casi un tercio de los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años afirma haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual en su infancia o adolescencia, según los resultados de un estudio presentado por la Fundación ANAR y la Universidad de Comillas. El informe revela una realidad alarmante: el 29,7 % de los encuestados sufrió abusos, acoso o contacto sexual no consentido antes de los 18 años.

Una violencia silenciada durante años

Los autores del informe destacan que en la mayoría de los casos el agresor era alguien del entorno cercano, y que solo un 20 % de las víctimas contó lo ocurrido en el momento de los hechos. Los expertos subrayan que el miedo, la culpa o la falta de comprensión sobre lo sucedido explican el prolongado silencio que rodea este tipo de violencia.

La Fundación ANAR ha reclamado un refuerzo urgente de las políticas de prevención, educación afectivo-sexual y atención psicológica para los menores y jóvenes adultos que han sufrido este tipo de abusos. “El daño emocional es profundo y duradero, pero con acompañamiento especializado puede repararse”, señalan los responsables del estudio.