Trump amenaza con expulsar a España de la OTAN por su bajo gasto en defensa

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

El expresidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a sacudir la escena internacional al proponer la expulsión de España de la OTAN por “no cumplir con sus compromisos de gasto en defensa”. Durante un mitin en Texas, Trump aseguró que “los aliados que no pagan lo que deben no merecen la protección estadounidense”, en alusión directa a varios países europeos, entre ellos España, que destina un 1,28 % de su PIB a defensa, lejos del 2 % acordado por la Alianza.

Reacciones en España y la OTAN

Fuentes del Gobierno español han calificado las declaraciones de “inaceptables y carentes de fundamento”, recordando que España contribuye activamente a misiones internacionales y aporta bases estratégicas para la Alianza. Desde Bruselas, portavoces de la OTAN evitaron entrar en polémicas, aunque subrayaron que “ningún país puede ser expulsado unilateralmente”.

El comentario de Trump ha generado preocupación entre diplomáticos europeos, que temen una nueva etapa de tensiones transatlánticas si el republicano regresa a la Casa Blanca. Analistas señalan que su discurso, más centrado en la presión económica que en la cooperación estratégica, podría reconfigurar el equilibrio de la OTAN en un contexto de creciente inestabilidad global.