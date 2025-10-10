Septiembre cerró como un mes cálido y seco en casi toda España, salvo por las lluvias del este

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

El mes de septiembre de 2025 se caracterizó por un ambiente más cálido y seco de lo habitual en la mayor parte de España, según el balance climático publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones fueron escasas durante la mayor parte del mes, aunque las tormentas y lluvias intensas registradas en el este peninsular y Baleares a finales de septiembre mitigaron parcialmente el déficit hídrico acumulado.

Un otoño que comienza con anomalías térmicas

Las temperaturas medias superaron en más de 1,5 grados los valores normales para esta época, con especial incidencia en el centro y suroeste peninsular. La AEMET destaca que se trata del séptimo septiembre más cálido desde que hay registros, continuando una tendencia sostenida de calentamiento. Las lluvias, por su parte, se concentraron en episodios aislados asociados a una DANA que afectó a la Comunitat Valenciana, Murcia y el norte de Andalucía.

El organismo meteorológico advierte de que esta situación de sequedad generalizada podría prolongarse durante el inicio del otoño, incrementando el riesgo de incendios forestales y afectando a los cultivos de secano. Los expertos insisten en la necesidad de adaptar la gestión del agua y los recursos agrícolas a un clima cada vez más extremo y variable.