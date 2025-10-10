László Krasznahorkai, la voz del caos y la belleza, recibe el Nobel de Literatura 2025

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

El escritor húngaro László Krasznahorkai ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025, reconociendo una obra marcada por su intensidad poética, su visión apocalíptica del mundo y su estilo inconfundible, caracterizado por frases largas y envolventes. La Academia Sueca ha destacado su capacidad para explorar los límites del lenguaje y reflejar “la desesperanza y el anhelo de sentido en un mundo que se derrumba”.

Un autor de culto internacional

Krasznahorkai, conocido por títulos como Melancolía de la resistencia o Guerra y guerra, se ha consolidado como una figura de culto en la literatura europea contemporánea. Su colaboración con el cineasta Béla Tarr en películas como Satantango o El caballo de Turín amplió su influencia más allá de la literatura, convirtiéndolo en un referente de la narrativa existencial moderna.

Con este galardón, Hungría ve reconocido a uno de sus autores más universales, heredero de Kafka y Musil, pero con una voz propia que indaga en el caos, la redención y la fragilidad humana. Krasznahorkai se suma así a la lista de grandes escritores europeos distinguidos con el Nobel en los últimos años.