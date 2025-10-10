Las ONG celebran el alto el fuego en Gaza y reclaman un acceso humanitario inmediato

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

Organizaciones no gubernamentales internacionales han calificado el alto el fuego en Gaza como “un rayo de esperanza” tras meses de bombardeos y crisis humanitaria, aunque advirtieron que la tregua “solo será efectiva si permite la entrada urgente de ayuda y garantiza la protección de la población civil”. El acuerdo, alcanzado con mediación de Egipto y Catar, ha puesto fin provisionalmente a una escalada de violencia que ha dejado miles de muertos y desplazados.

Exigen corredores seguros y supervisión internacional

Entidades como Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón y Save the Children reclamaron la apertura inmediata de corredores humanitarios, así como la llegada de suministros médicos, alimentos y combustible a los hospitales colapsados del enclave. Las ONG subrayan que la situación sanitaria sigue siendo crítica, con miles de niños y familias viviendo en refugios improvisados y sin acceso al agua potable.

“Este alto el fuego es un primer paso, pero no es la paz”, señaló un portavoz de Save the Children, que insistió en que la comunidad internacional debe garantizar la protección de los civiles y evitar que el conflicto se reanude. Mientras tanto, Naciones Unidas ha convocado una reunión de emergencia para coordinar el envío de ayuda y vigilar el cumplimiento de la tregua.