La RAE condena la “agresión” de García Montero a su director y expresa su “absoluta repulsa”

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Real Academia Española (RAE) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “absoluta repulsa” ante la presunta “agresión” de Luis García Montero al director de la institución, Santiago Muñoz Machado. El incidente habría tenido lugar durante un encuentro privado en la sede académica, generando un fuerte malestar entre los miembros de la corporación.

Preocupación en el ámbito cultural

Según fuentes cercanas a la RAE, el enfrentamiento se habría producido en el marco de una discusión sobre la gestión institucional. El comunicado, hecho público horas después, subraya que la Academia “no tolerará ningún acto de violencia, verbal o física, entre sus miembros” y defiende la necesidad de mantener el respeto y la convivencia dentro de la entidad.

Luis García Montero, poeta y exdirector del Instituto Cervantes, no se ha pronunciado de momento sobre los hechos. Desde el Ministerio de Cultura se ha pedido “prudencia y respeto” hasta que se esclarezcan las circunstancias. El suceso ha provocado un amplio debate en el mundo literario, donde ambos académicos cuentan con gran prestigio y trayectoria.