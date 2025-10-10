Israel aprueba el plan de Trump para Gaza y abre una nueva etapa de incertidumbre en la región

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno israelí ha dado su “luz verde” al acuerdo propuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump para la franja de Gaza, en un movimiento que busca poner fin al conflicto, pero que ha despertado tanto expectativas como recelos en la comunidad internacional. El plan contempla una administración temporal internacional y la reconstrucción del territorio bajo estricta supervisión de seguridad.

Un acuerdo con muchas incógnitas

El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha señalado que el respaldo al plan se produce “en aras de la estabilidad y la seguridad”, aunque varios ministros de su gabinete han expresado reservas sobre la implicación de otros actores regionales. Mientras tanto, las autoridades palestinas han rechazado el proyecto, calificándolo de “imposición unilateral” que no garantiza la soberanía del pueblo palestino.

El anuncio ha reactivado la atención global sobre Gaza y las posibilidades de alcanzar una paz duradera. Organismos internacionales han pedido cautela y transparencia en la aplicación del acuerdo, alertando de que cualquier solución “debe incluir garantías humanitarias y respeto al derecho internacional”.