El Gobierno propone reducir la ratio de alumnos por aula para mejorar la calidad educativa

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno ha presentado una propuesta para bajar el número máximo de alumnos por clase, fijando un límite de 22 estudiantes en Primaria y 25 en Secundaria. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, busca favorecer una enseñanza más personalizada, reducir el abandono escolar y mejorar el rendimiento académico en las aulas públicas y concertadas.

Una reforma con consenso parcial

La iniciativa cuenta con el respaldo de sindicatos docentes y asociaciones de padres, que consideran la reducción de ratios “una medida largamente esperada”. No obstante, algunas comunidades autónomas han expresado dudas sobre su viabilidad, alegando que implicaría una inversión significativa en nuevas contrataciones y ampliación de espacios escolares.

El Ministerio ha defendido que la reforma se aplicará de forma progresiva a partir del próximo curso, priorizando los centros con mayores índices de vulnerabilidad educativa. Con esta propuesta, España se acerca a los estándares de los países europeos con mejores resultados en el informe PISA, donde las aulas más reducidas se asocian a una atención más individualizada y eficaz.