Activada la alerta roja en Murcia y la Comunidad Valenciana por lluvias torrenciales

10 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado la alerta roja en las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana ante la previsión de precipitaciones extremas que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. El temporal, asociado a una DANA (depresión aislada en niveles altos), podría provocar inundaciones, cortes de carreteras y crecidas repentinas en ramblas y barrancos.

Emergencias en máxima vigilancia

Los servicios de Protección Civil y emergencias autonómicas se encuentran en alerta máxima y han recomendado evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas costeras y urbanas con riesgo de acumulación de agua. Varios municipios han suspendido las clases y reforzado los dispositivos de rescate ante la posibilidad de episodios similares a los de anteriores gotas frías.

La AEMET prevé que el episodio más intenso se concentre entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento muy fuertes. Las autoridades insisten en la prudencia y en seguir las indicaciones oficiales, recordando que este tipo de fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes debido al impacto del cambio climático.