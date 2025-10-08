Von der Leyen pide extender el muro antidrones al flanco sur ante la “guerra híbrida” de Rusia

8 Oct 2025 por Redacción Irispress

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la necesidad de que el proyecto europeo de muro antidrones no se limite al frente oriental, sino que cubra también el flanco sur, ante lo que ha descrito como una “guerra híbrida” impulsada por Rusia. La iniciativa busca reforzar la defensa aérea y cibernética de la Unión Europea frente a ataques no convencionales.

Von der Leyen advirtió de que las amenazas híbridas no conocen fronteras, y que Moscú utiliza estrategias combinadas —desde la desinformación hasta los sabotajes tecnológicos— para desestabilizar a los países europeos. Por ello, insistió en la importancia de ampliar la cooperación militar y tecnológica entre los Estados miembros, especialmente en el Mediterráneo, una zona que calificó como “estratégica y vulnerable”.

La propuesta forma parte del plan de seguridad común que la Comisión impulsa junto a la OTAN, con el objetivo de crear una red integrada de detección y respuesta rápida ante ataques con drones o ciberamenazas. Bruselas pretende que el sistema esté plenamente operativo antes de 2030 y que sirva como uno de los pilares de la futura defensa europea.