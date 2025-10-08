Portada >> España >> Los nuevos criterios para abrir universidades en España entrarán en vigor el próximo 28 de octubre
Los nuevos criterios para abrir universidades en España entrarán en vigor el próximo 28 de octubre
8 Oct 2025 por Redacción Irispress
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que el 28 de octubre entrarán en vigor los nuevos criterios que regulan la creación y reconocimiento de universidades en España. La medida, recogida en el Real Decreto aprobado a comienzos de año, busca garantizar estándares mínimos de calidad académica, investigación y sostenibilidad antes de autorizar la apertura de nuevos centros.
Entre las principales exigencias figuran una oferta académica diversificada, la existencia de al menos tres facultades en distintas ramas de conocimiento y un porcentaje significativo de profesorado con dedicación a tiempo completo. Además, se requerirá una infraestructura adecuada para la investigación y mecanismos de evaluación periódica de la calidad docente.
Con esta normativa, el Gobierno pretende evitar la proliferación de universidades sin garantías académicas suficientes y reforzar la reputación internacional del sistema universitario español. Las comunidades autónomas, competentes en materia de educación superior, deberán aplicar estos criterios en todos los procedimientos de autorización que se inicien a partir de la fecha indicada.