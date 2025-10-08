Los nuevos criterios para abrir universidades en España entrarán en vigor el próximo 28 de octubre

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que el 28 de octubre entrarán en vigor los nuevos criterios que regulan la creación y reconocimiento de universidades en España. La medida, recogida en el Real Decreto aprobado a comienzos de año, busca garantizar estándares mínimos de calidad académica, investigación y sostenibilidad antes de autorizar la apertura de nuevos centros.

Entre las principales exigencias figuran una oferta académica diversificada, la existencia de al menos tres facultades en distintas ramas de conocimiento y un porcentaje significativo de profesorado con dedicación a tiempo completo. Además, se requerirá una infraestructura adecuada para la investigación y mecanismos de evaluación periódica de la calidad docente.

Con esta normativa, el Gobierno pretende evitar la proliferación de universidades sin garantías académicas suficientes y reforzar la reputación internacional del sistema universitario español. Las comunidades autónomas, competentes en materia de educación superior, deberán aplicar estos criterios en todos los procedimientos de autorización que se inicien a partir de la fecha indicada.