La dana Alice provocará lluvias torrenciales en el este peninsular con riesgo de inundaciones y crecidas

8 Oct 2025 por Redacción Irispress

La llegada de la dana Alice marcará desde este lunes un cambio radical en el tiempo, con lluvias intensas y persistentes en todo el este de la Península, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y el este de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos por riesgo de crecidas súbitas, tormentas eléctricas y acumulaciones de agua que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas.

El fenómeno meteorológico se desplazará de sur a norte, acompañado de un descenso notable de las temperaturas y rachas de viento fuertes en zonas costeras. Se espera que los episodios más intensos se registren entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, cuando el núcleo de la dana se sitúe sobre el Mediterráneo occidental.

Protección Civil ha pedido extremar las precauciones en desplazamientos y evitar circular por zonas inundables. Aunque la situación tenderá a mejorar a partir del jueves, los servicios de emergencia permanecen en alerta ante posibles desbordamientos de ríos y daños en infraestructuras.