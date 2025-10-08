Hallados sin vida los cuatro desaparecidos en el derrumbe del edificio de Madrid

Los equipos de emergencia y bomberos de Madrid han confirmado el hallazgo de los cuerpos sin vida de las cuatro personas desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio en el distrito de Salamanca. El siniestro, ocurrido el pasado fin de semana, se produjo durante unas obras de rehabilitación, dejando atrapadas a varias personas entre los escombros.

Los trabajos de búsqueda se han prolongado durante más de 48 horas, con la participación de unidades caninas, drones y maquinaria pesada para acceder a las zonas más inestables del inmueble. Los servicios de rescate han destacado la complejidad de la operación por el riesgo de nuevos desprendimientos y la necesidad de asegurar la estructura antes de avanzar.

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado un día de luto oficial y ha anunciado la apertura de una investigación para determinar las causas del derrumbe, así como posibles responsabilidades técnicas o empresariales. Los vecinos de la zona, aún conmocionados, han rendido homenaje a las víctimas con flores y velas en el perímetro del edificio siniestrado.