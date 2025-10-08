El Gobierno estudiará la brecha de género en la Administración y reforzará el protocolo frente al acoso sexual

8 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de España ha anunciado la puesta en marcha de un estudio exhaustivo sobre la brecha de género en la Administración pública, con el objetivo de identificar desigualdades en salarios, promoción profesional y acceso a puestos de responsabilidad. La iniciativa se enmarca dentro de las medidas del Plan de Igualdad del sector público y busca avanzar hacia una administración más justa y equitativa.

Entre las medidas figura también el refuerzo del protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que incluirá nuevas herramientas de denuncia, mayor formación al personal y un seguimiento más riguroso de los casos detectados. El Ejecutivo pretende garantizar entornos laborales seguros y fomentar una cultura institucional de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o discriminación.

Fuentes del Ministerio de Igualdad y de Función Pública han destacado que el análisis servirá como base para diseñar políticas que impulsen la paridad real en todos los niveles de la Administración. El informe final se presentará a comienzos de 2026 e incluirá recomendaciones para reducir las brechas existentes y mejorar la protección de las trabajadoras públicas.