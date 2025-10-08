El Ejército israelí intercepta en aguas internacionales las embarcaciones de la nueva flotilla rumbo a Gaza

8 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ejército de Israel ha asaltado este martes varias embarcaciones de la nueva flotilla humanitaria con destino a Gaza mientras navegaban en aguas internacionales del Mediterráneo. Según los organizadores, los barcos transportaban ayuda médica y alimentos destinados a la población civil palestina y contaban con activistas de más de 20 nacionalidades, entre ellos varios españoles.

Los activistas denuncian que la operación se realizó de forma violenta, con uso de fuerza y sin previo aviso. Las autoridades israelíes, por su parte, justifican la intervención alegando que las embarcaciones pretendían vulnerar el bloqueo marítimo impuesto sobre la Franja desde 2007. Los ocupantes fueron detenidos y trasladados al puerto de Ashdod, donde permanecen bajo custodia militar.

Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han condenado la actuación israelí, recordando que el abordaje en aguas internacionales podría constituir una violación del derecho marítimo. Mientras tanto, varias capitales europeas han solicitado información urgente a Israel y reclaman la liberación inmediata de los activistas detenidos.