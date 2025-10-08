El BEI y CaixaBank unen fuerzas para apoyar las capacidades de fabricación de componentes de energía eólica marina de Navantia Seanergies

8 Oct 2025 por Sergio Martínez

El BEI y CaixaBank impulsan la energía eólica marina con un acuerdo de 50 millones de euros

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y CaixaBank han firmado un acuerdo de contragarantía de 50 millones de euros que permitirá a CaixaBank crear una cartera de garantías bancarias bajo una línea de riesgos comerciales verde de al menos 100 millones de euros. El objetivo es apoyar la capacidad de fabricación de la división de energías verdes de Navantia, Navantia Seanergies.

Navantia es referente en el sector de la energía eólica marina, especialmente en la construcción de subestaciones y cimentaciones fijas y flotantes (jackets y monopilotes). Gracias al acuerdo, Navantia Seanergies podrá ofrecer garantías de cumplimiento y pagos anticipados en nuevos proyectos, facilitando así el pago adelantado a proveedores y fortaleciendo la cadena de valor eólica.

La fabricación se desarrollará en los astilleros de Fene (Galicia) y Puerto Real (Andalucía), regiones de cohesión europea por tener una renta per cápita inferior a la media de la UE. Este acuerdo contribuye tanto a la acción climática como a la cohesión económica, social y territorial, dos de las prioridades estratégicas del Grupo BEI (Abrir en ventana nueva) incluidas en su Hoja de Ruta 2024-2027 (Abrir en ventana nueva).

Primera línea verde de CaixaBank con cobertura del BEI

Se trata de la primera línea verde de riesgos comerciales de CaixaBank con respaldo del BEI, alineada con el Plan de Acción Europeo sobre la Energía Eólica y el Plan de Sostenibilidad 2025-2027 del banco. Con ella, se busca movilizar financiación adicional y acelerar el desarrollo de la energía eólica, impulsando la inversión en la economía real.

“Nos alegra unir fuerzas con CaixaBank para apoyar a los fabricantes europeos de equipos eólicos”, afirmó Gemma Feliciani, directora de Instituciones Financieras del BEI. “Este acuerdo permitirá acelerar la transición energética y reforzar la competitividad industrial de Europa”.

Por su parte, Javier Broncano, director general de Banca Institucional de CaixaBank, destacó que el acuerdo “marca un hito en la financiación verde de la entidad”, fruto de la colaboración entre los equipos de CIB, trade finance y multilaterales, así como de la alianza con Navantia Seanergies y el BEI.

Según Javier Herrador, director de Navantia Seanergies, esta colaboración “será clave para impulsar nuevos proyectos de energía eólica marina, fortalecer la red de pymes locales y generar valor en todo el ecosistema industrial”.

Compromiso con las finanzas sostenibles

La operación se ajusta a los Principios de Préstamos Verdes de la Asociación del Mercado de Préstamos, reflejando el compromiso de CaixaBank CIB con las finanzas sostenibles.

En el primer semestre de 2025, CaixaBank CIB alcanzó 10.380 millones de euros en financiación sostenible, con 413 operaciones en 19 países, situándose como primer banco español en la clasificación Refinitiv-LSEG (cuarto en Europa y séptimo en el mundo).

Parte del paquete eólico del BEI de 5.000 millones de euros

El acuerdo forma parte del paquete eólico del BEI de 5.000 millones de euros (Abrir en ventana nueva), lanzado en 2023 para mejorar el acceso a la financiación del sector y aumentar la capacidad de generación en 32 GW.

Este mecanismo, activado mediante acuerdos con entidades financieras líderes como CaixaBank, es un pilar del Paquete Europeo de Energía Eólica (Abrir en ventana nueva) impulsado por la Comisión Europea, que busca acelerar la transición hacia una energía limpia y competitiva.

La operación cuenta con el respaldo de InvestEU (Abrir en ventana nueva), el programa europeo que pretende movilizar más de 372.000 millones de euros en inversión pública y privada para alcanzar los objetivos de la UE en el periodo 2021-2027.

Información general

Acerca del BEI

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), motor de la financiación sostenible en Europa

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) (Abrir en ventana nueva) es la institución financiera a largo plazo de la Unión Europea, cuyos accionistas son los Estados miembros. Basado en sus ocho prioridades fundamentales (Abrir en ventana nueva), el BEI impulsa inversiones estratégicas (Abrir en ventana nueva) que contribuyen a los objetivos de la UE, promoviendo la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización, la innovación tecnológica, la seguridad y defensa, la cohesión territorial, la agricultura y bioeconomía, las infraestructuras sociales y una Europa más fuerte, pacífica y próspera.

El Grupo BEI, que incluye al Fondo Europeo de Inversiones (Abrir en ventana nueva), firmó en 2024 casi 89.000 millones de euros en nueva financiación para más de 900 proyectos de alto impacto (Abrir en ventana nueva), reforzando así la competitividad y la seguridad de Europa.

Aproximadamente la mitad de la financiación del BEI dentro de la UE se destina a regiones de cohesión, donde la renta per cápita está por debajo de la media europea. Además, cerca del 60 % de las inversiones anuales del Grupo se dirige a proyectos de acción climática y sostenibilidad medioambiental.

En España, el Grupo BEI firmó en 2024 más de 12.300 millones de euros en nueva financiación para más de 100 proyectos de alto impacto, apoyando la transición verde y digital, el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la mejora de los servicios públicos.

Puede encontrar fotografías de alta calidad de la sede del BEI para medios de comunicación [aquí](Abrir en ventana nueva).

InvestEU

El programa InvestEU: impulso clave para la inversión sostenible en Europa

El programa InvestEU (Abrir en ventana nueva) ofrece a la Unión Europea una financiación esencial a largo plazo, al movilizar fondos públicos y privados en apoyo de una recuperación sostenible. Además, contribuye a fomentar la inversión privada en las prioridades estratégicas de la UE, como el Pacto Verde Europeo y la transición digital.

InvestEU unifica bajo un mismo marco una amplia gama de instrumentos financieros europeos, simplificando y haciendo más eficiente y flexible la financiación de proyectos de inversión en los Estados miembros.

El programa se estructura en tres componentes principales:

el Fondo InvestEU ,

el Centro de Asesoramiento InvestEU , y

el Portal InvestEU.

El Fondo InvestEU se implementa mediante socios financieros que invierten en proyectos aprovechando la garantía presupuestaria de la UE, dotada con 26.200 millones de euros. Esta garantía respalda las inversiones, aumenta la capacidad de asumir riesgos y tiene como objetivo movilizar al menos 372.000 millones de euros de inversión adicional en toda Europa.

Acerca de CaixaBank

CaixaBank: compromiso con la sostenibilidad y el impacto social

CaixaBank es la principal entidad bancaria de España, con más de 630.000 millones de euros en activos, 20,3 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, mantiene una presencia destacada en Portugal, donde posee el 100 % del banco BPI.

La entidad cuenta con un firme compromiso con el impacto social de su actividad, impulsando una economía positiva que contribuya al bienestar de las personas. A través de su Plan de Sostenibilidad 2025-2027, uno de los pilares del Plan Estratégico del grupo, CaixaBank se ha propuesto movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles.

Este plan incluye la financiación de proyectos de energías renovables, movilidad limpia y edificios energéticamente eficientes, así como iniciativas para acelerar la transición sostenible de empresas y familias. También busca fomentar la inclusión financiera, apoyar la educación y el empleo, y dar respuesta a los desafíos del envejecimiento poblacional, reforzando así su compromiso con una sociedad más justa y sostenible.

Acerca de Navantia Seanergies

Navantia Seanergies: impulso industrial para la transición energética

Navantia Seanergies es la división de energías verdes de Navantia, creada para impulsar el desarrollo de las energías renovables mediante la construcción de componentes para parques de energía eólica marina y el fomento del hidrógeno como vector energético sostenible.

Surgida de las sinergias con las demás divisiones de la compañía —líder en construcción naval e integración de sistemas tecnológicos avanzados—, Navantia Seanergies ofrece soluciones completas en cimentaciones y subestaciones para parques eólicos marinos.

Con una amplia experiencia industrial, capacidad de innovación, instalaciones modernas y una cadena de valor sólida, la división se consolida como un socio estratégico de referencia al servicio de la transición energética y de una industria más sostenible y competitiva.