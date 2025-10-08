Aldeas Infantiles alerta de la desigualdad territorial en la atención a la salud mental infantil en España

8 Oct 2025 por Redacción Irispress

La organización Aldeas Infantiles SOS ha denunciado la falta de recursos y la desigualdad territorial en la atención a la salud mental de niños y adolescentes en España. En su último informe, la entidad advierte de que las diferencias entre comunidades autónomas en número de profesionales, tiempos de espera y acceso a terapias están provocando una atención desigual y, en muchos casos, insuficiente.

El 70 % de los menores con problemas de salud mental no recibe tratamiento adecuado, según los datos del informe. Aldeas Infantiles señala que los servicios públicos se encuentran saturados y que la mayoría de las familias no puede asumir los costes de atención privada. Además, denuncia la escasez de psicólogos infantiles en el sistema público, con ratios muy por debajo de la media europea.

La organización reclama un plan estatal de salud mental infantil y adolescente, que garantice la equidad territorial y dote a las comunidades de recursos humanos y materiales suficientes. También pide reforzar la prevención en los centros educativos y la detección temprana, claves —subraya— para evitar el agravamiento de los trastornos en la infancia y la adolescencia.