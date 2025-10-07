USO denuncia ante el Ministerio de Igualdad que el nuevo permiso parental perjudica a las madres biológicas

7 Oct 2025 por Redacción Irispress

El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Igualdad en la que advierte de que el actual diseño del permiso parental puede generar una situación de desigualdad que “perjudica a las madres biológicas”. Según la organización, la normativa no contempla adecuadamente las necesidades específicas derivadas del parto y del periodo de recuperación posterior.

El sindicato reclama una revisión urgente de la normativa, argumentando que equiparar de forma estricta los permisos sin tener en cuenta las circunstancias fisiológicas y médicas de las madres supone una desventaja real frente a otros progenitores. USO defiende la necesidad de mantener una protección diferenciada para las mujeres en las semanas posteriores al nacimiento, sin que ello implique un retroceso en la corresponsabilidad parental.

La organización subraya que la igualdad efectiva no debe basarse en la uniformidad, sino en la equidad. Por ello, insta al Gobierno a abrir una mesa de diálogo con los agentes sociales y expertos en igualdad para redefinir un marco de permisos que respete tanto los derechos de las madres como los de los padres, garantizando la protección integral de la familia.