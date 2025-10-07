Un estudio demuestra que las nanopartículas pueden revertir los síntomas del Alzheimer en ratones

7 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un grupo de científicos ha logrado revertir los efectos del Alzheimer en ratones mediante el uso de nanopartículas diseñadas para eliminar proteínas tóxicas del cerebro, según un estudio publicado en la revista Science Advances. El hallazgo abre una nueva vía de investigación para el tratamiento de una de las enfermedades neurodegenerativas más extendidas del mundo.

Las nanopartículas actúan como “microagentes de limpieza”, capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y dirigirse directamente a las placas de beta amiloide, una de las principales causas del deterioro cognitivo asociado al Alzheimer. En los experimentos realizados, los animales tratados recuperaron parte de su memoria y habilidades motoras tras varias semanas de aplicación del tratamiento.

Los investigadores subrayan que, aunque los resultados son prometedores, aún se requieren años de ensayos clínicos antes de poder trasladar la terapia a humanos. Sin embargo, consideran que esta tecnología representa un avance significativo en la búsqueda de tratamientos eficaces para el Alzheimer, al combinar precisión molecular, biotecnología y medicina regenerativa.