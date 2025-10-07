Regresan a España 27 activistas de la flotilla de Gaza que denuncian malos tratos y torturas

7 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un grupo de 27 activistas españoles que participaban en la llamada Flotilla de la Libertad hacia Gaza ha llegado este martes a España tras haber sido detenidos por las autoridades israelíes. Los participantes, que formaban parte de una misión humanitaria para denunciar el bloqueo a la Franja, han relatado a su llegada que fueron sometidos a malos tratos, amenazas e incluso torturas durante su detención.

Los activistas aseguran haber sufrido registros violentos y condiciones degradantes en los centros donde fueron retenidos. Varios de ellos afirman que se les confiscaron sus pertenencias y se les impidió comunicarse con sus familias y representantes diplomáticos durante varios días. Las ONG que coordinaban la flotilla han exigido una investigación internacional sobre los hechos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado que presta asistencia consular a los ciudadanos implicados y ha solicitado explicaciones a Israel por el trato recibido. Mientras tanto, las organizaciones propalestinas han anunciado nuevas movilizaciones para exigir responsabilidades y reclamar el fin del bloqueo humanitario sobre Gaza.