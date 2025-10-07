La OCDE alerta de los principales retos en la educación española: falta de disciplina y apoyo insuficiente en las aulas

Un informe reciente de la OCDE ha identificado el “talón de Aquiles” del sistema educativo español en la enseñanza Primaria y Secundaria Obligatoria: la falta de disciplina en las aulas y la escasa atención a los alumnos con necesidades especiales. El estudio subraya que, aunque España ha avanzado en inclusión y equidad, persisten problemas estructurales que limitan el rendimiento académico y la convivencia escolar.

Los docentes reclaman más recursos y formación específica para gestionar la diversidad en el aula, especialmente en centros públicos con alta concentración de alumnado vulnerable. Según el informe, un número creciente de profesores declara dificultades para mantener el orden, atender a las diferencias individuales y contar con personal de apoyo suficiente.

La OCDE insta a reforzar las políticas educativas con medidas que mejoren el clima escolar y garanticen la igualdad de oportunidades. Entre sus recomendaciones figuran aumentar la dotación de orientadores, fomentar la formación en gestión emocional y adaptar los programas a las distintas capacidades, con el objetivo de consolidar una educación más inclusiva y de calidad.