El Senado de EE. UU. bloquea de nuevo la ley de financiación y prolonga el cierre del Gobierno

7 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Senado de Estados Unidos ha rechazado por segunda vez el proyecto de ley destinado a financiar al Gobierno federal, lo que prolonga el cierre parcial de la administración y agrava la crisis política en Washington. La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos mantiene paralizadas numerosas agencias federales y deja a cientos de miles de funcionarios sin salario.

El desacuerdo se centra en el gasto público y la ayuda exterior, especialmente en los fondos destinados a Ucrania e Israel, que dividen a los legisladores. Mientras la Casa Blanca ha advertido de las graves consecuencias económicas y sociales del bloqueo, los líderes republicanos insisten en recortar partidas presupuestarias que consideran excesivas.

El cierre del Gobierno, que ya supera la primera semana, afecta a servicios esenciales y amenaza con frenar el crecimiento económico del país. Analistas coinciden en que la crisis podría prolongarse si no se alcanza un consenso antes del próximo ciclo presupuestario, lo que supondría un duro golpe para la imagen de estabilidad política de Estados Unidos.