El CERMI reclama al Gobierno incluir ayudas específicas en el Plan de Vivienda para personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Gobierno que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorpore medidas y ayudas destinadas a facilitar la desinstitucionalización de personas con discapacidad, promoviendo su vida independiente en entornos comunitarios. La entidad considera que el acceso a una vivienda adaptada y asequible es un elemento clave para garantizar la plena inclusión social.

El objetivo es impulsar un modelo residencial basado en la autonomía personal, alejándose de las fórmulas tradicionales de institucionalización. El CERMI propone la creación de líneas de subvención específicas para la adaptación de viviendas, el fomento de pisos tutelados y el apoyo económico a quienes decidan vivir de forma independiente, siempre con los recursos de apoyo necesarios.

La organización ha recordado que España está comprometida con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a los Estados a garantizar el derecho a elegir dónde y con quién vivir. Por ello, el CERMI insiste en que el nuevo plan debe ser una oportunidad para transformar las políticas de vivienda hacia un modelo más inclusivo, accesible y centrado en la persona.