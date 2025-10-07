Dos años de ofensiva en Gaza: más de 48.000 movilizaciones propalestinas en todo el mundo

7 Oct 2025 por Redacción Irispress

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza hace dos años, se han registrado alrededor de 48.000 manifestaciones y actos de solidaridad con el pueblo palestino en distintos países, según datos recopilados por organizaciones internacionales. Las protestas, que han tenido especial fuerza en Europa y América Latina, reflejan un movimiento global que exige el fin de la violencia y el respeto a los derechos humanos en la región.

Las concentraciones han reunido a millones de personas que, bajo consignas por la paz y la justicia, han denunciado los bombardeos y el bloqueo sobre la Franja. En muchas capitales, como Londres, París, Madrid o Buenos Aires, las marchas se han convertido en un símbolo de resistencia ciudadana frente a la escalada bélica y las víctimas civiles.

Expertos en relaciones internacionales advierten de que el conflicto ha generado una de las mayores movilizaciones civiles del siglo XXI en defensa de una causa humanitaria. Mientras tanto, distintos organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de una intervención diplomática efectiva que ponga fin al ciclo de violencia y permita la reconstrucción de Gaza.