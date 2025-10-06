Ya son 29 las mujeres asesinadas por violencia machista en 2025 tras el último caso en Málaga

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que ascienden a 29 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, después de que se verificara como crimen de género el caso ocurrido recientemente en Málaga, donde una mujer fue presuntamente asesinada por su pareja. Con esta cifra, la violencia contra las mujeres sigue dejando un balance alarmante en España.

Un repunte preocupante de casos

Según los datos oficiales, en el mes de septiembre se registraron varios asesinatos, lo que supone un repunte respecto al verano. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier indicio de maltrato y de utilizar los recursos disponibles, como el 016, que atiende las 24 horas y no deja rastro en la factura telefónica.

Llamamiento a reforzar la protección

El Gobierno ha reiterado su compromiso con la lucha contra la violencia machista y ha pedido a las comunidades autónomas intensificar los protocolos de prevención y asistencia. Asociaciones feministas reclaman, además, más medios y una coordinación más eficaz entre fuerzas de seguridad, juzgados y servicios sociales para proteger a las víctimas en riesgo.