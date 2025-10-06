Pedro Sánchez pide a cuatro comunidades que garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a cuatro comunidades autónomas a garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, tal y como establece la ley. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que el aborto es “un derecho que no puede depender del código postal” y ha exigido a los gobiernos regionales cumplir con sus obligaciones legales.

Desigualdades en la aplicación del derecho

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que en algunas comunidades todavía existen trabas administrativas o falta de personal sanitario dispuesto a practicar abortos, lo que obliga a muchas mujeres a desplazarse a otras provincias o recurrir a clínicas privadas. El Gobierno considera esta situación una vulneración del principio de igualdad en el acceso a la atención sanitaria.

Compromiso del Ejecutivo con la igualdad

Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo seguirá trabajando para homogeneizar la aplicación de la ley y reforzar la educación sexual y reproductiva en todo el territorio. Desde Moncloa insisten en que la defensa de los derechos de las mujeres constituye una prioridad política y social, y que no se tolerarán retrocesos en materia de libertad y salud sexual.