Ocho de cada diez profesores creen que su centro no está preparado para afrontar una emergencia, según la CME

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un 81 % de los docentes españoles considera que su centro educativo no está completamente preparado para responder ante una situación de emergencia, según el último informe presentado por la Campaña Mundial por la Educación (CME). El estudio alerta de carencias en los protocolos de actuación y en la formación del personal docente ante posibles riesgos.

Falta de planes y simulacros actualizados

El informe detalla que muchos centros carecen de planes de autoprotección actualizados, simulacros regulares o materiales adaptados para actuar en casos de incendios, terremotos o emergencias sanitarias. Además, el 70 % de los profesores encuestados afirma no haber recibido formación específica sobre cómo proteger al alumnado en situaciones de crisis.

Llamamiento a reforzar la seguridad escolar

La CME ha pedido a las administraciones educativas que prioricen la seguridad en los colegios e institutos, dotando de recursos y formación tanto al profesorado como al personal auxiliar. La organización recuerda que la prevención y la preparación son esenciales para garantizar una respuesta eficaz y proteger a los menores ante cualquier eventualidad.