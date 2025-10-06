Nueve personas fallecen en las carreteras españolas durante el fin de semana, entre ellas dos motoristas y un peatón

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un total de nueve personas murieron en accidentes de tráfico registrados este fin de semana en distintas vías del país, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT). Entre las víctimas se encuentran dos motoristas y un peatón, lo que vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de los usuarios más expuestos de la red viaria.

Accidentes en distintos puntos del país

Los siniestros se produjeron tanto en vías secundarias como en tramos urbanos, y en varios casos se investigan posibles causas relacionadas con distracciones, exceso de velocidad o invasiones de carril. La DGT mantiene un operativo de vigilancia reforzado durante los fines de semana, aunque las cifras siguen mostrando un repunte de la siniestralidad.

Llamamiento a la prudencia al volante

Tráfico ha recordado la necesidad de respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol y drogas y extremar la precaución en los desplazamientos cortos, donde se concentra buena parte de los accidentes. También insiste en la importancia del uso del casco y los elementos reflectantes para motoristas y peatones, especialmente en zonas con poca visibilidad.