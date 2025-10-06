Las temperaturas comienzan la semana con hasta 10 grados más de lo normal y caerán el jueves con la llegada del frío y la lluvia

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un inicio de semana marcado por temperaturas hasta 10 grados por encima de lo habitual, con máximas superiores a los 30 ºC en amplias zonas del interior peninsular. Este episodio de calor inusual prolonga la tendencia de anomalías térmicas que se han registrado durante gran parte del otoño.

El cambio llegará a partir del jueves

Una vaguada atlántica acompañada de aire frío en altura provocará un descenso brusco de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad. Se esperan lluvias generalizadas y tormentas, sobre todo en el noroeste y centro de la península, donde las máximas podrían caer hasta 12 ºC respecto a los valores de comienzos de la semana.

De las mangas cortas al abrigo en pocos días

La Aemet recomienda estar atentos a la evolución meteorológica, ya que el contraste térmico será notable en pocas horas. También advierte de que las precipitaciones podrían ser intensas en Galicia, Castilla y León y el Sistema Central. Este episodio, aseguran los expertos, refleja la creciente variabilidad climática asociada al cambio global.