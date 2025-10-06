La Fundación SGAE presenta la III edición de Nuevos Territorios, comisariada por la artista Vega

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Fundación SGAE ha anunciado la tercera edición del ciclo Nuevos Territorios, un programa dedicado a la promoción de la música independiente y de autor, que este año estará comisariado por la cantautora andaluza Vega. El proyecto busca dar visibilidad a nuevas voces del panorama musical español y fomentar la diversidad creativa en los escenarios.

Un espacio para la creación emergente

La iniciativa ofrecerá conciertos, encuentros y talleres en distintos puntos de la geografía española, con el objetivo de conectar a artistas consolidados y nuevos talentos. Vega ha diseñado una programación que combina estilos y generaciones, apostando por propuestas que reflejan la riqueza y la evolución de la canción de autor en España.

Compromiso con la cultura musical

Desde la Fundación SGAE destacaron que Nuevos Territorios se ha consolidado como una plataforma de apoyo a la música independiente, permitiendo a muchos artistas difundir su trabajo y encontrar nuevos públicos. La entidad subraya además su compromiso con la creación contemporánea y con la igualdad de oportunidades en el ámbito cultural.