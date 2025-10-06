Israel intensifica los bombardeos en Gaza mientras avanzan los contactos por un alto el fuego

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques sobre la Franja de Gaza durante la madrugada del martes, en una jornada marcada por los intentos de mediación internacional para lograr un alto el fuego. Según fuentes locales, los bombardeos se concentraron en el norte y el centro del enclave, donde se registraron varias víctimas civiles.

Negociaciones bajo presión internacional

Mientras los ataques continúan, Egipto, Catar y Estados Unidos mantienen conversaciones con representantes de Israel y Hamás para tratar de alcanzar una tregua temporal que permita la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de heridos. Sin embargo, las partes aún no han cerrado un acuerdo, y las condiciones impuestas por ambos bandos dificultan el avance de las negociaciones.

Crisis humanitaria y llamamientos a la calma

Las organizaciones humanitarias alertan de que la situación en Gaza sigue siendo crítica, con hospitales colapsados y miles de desplazados buscando refugio. Naciones Unidas y la Unión Europea han reiterado su llamamiento al cese de las hostilidades y a la protección de la población civil, advirtiendo de que la escalada podría frustrar cualquier intento de paz.