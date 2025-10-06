El primer ministro francés dimite apenas un día después de formar Gobierno

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

Crisis política en Francia: el primer ministro presentó su dimisión apenas 24 horas después de haber formado Gobierno, en un movimiento que ha sorprendido al Elíseo y a la opinión pública. La renuncia llega en un momento de fuerte fragmentación parlamentaria y tras semanas de tensas negociaciones para conformar un Ejecutivo estable.

Un Gobierno que no llegó a consolidarse

Fuentes del entorno presidencial explican que el primer ministro comunicó su decisión al presidente Emmanuel Macron alegando falta de apoyo suficiente para sacar adelante su programa. La dimisión deja en suspenso la agenda política prevista, que incluía reformas clave en materia económica, migratoria y de seguridad.

Incertidumbre y búsqueda de alternativas

El presidente Macron deberá ahora designar a un nuevo jefe de Gobierno capaz de tejer alianzas en la Asamblea Nacional y evitar un bloqueo institucional. Analistas políticos advierten de que esta situación refleja la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa Francia desde las últimas elecciones legislativas, marcadas por la fragmentación y el avance de la extrema derecha.