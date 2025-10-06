El juez archiva provisionalmente la causa por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha decretado el sobreseimiento provisional del caso abierto por el incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba en 2023. El magistrado considera que no existen indicios suficientes para mantener la imputación contra ninguna persona o entidad en relación con los hechos.

Falta de pruebas concluyentes

El fuego, que afectó parcialmente a una zona del conjunto monumental, fue controlado con rapidez y no causó daños estructurales de gravedad. Tras meses de investigación, el juez ha determinado que las diligencias practicadas no han permitido establecer responsabilidades concretas, aunque deja la puerta abierta a reabrir el caso si surgen nuevas pruebas.

Reacción del Cabildo y de las autoridades

Desde el Cabildo Catedralicio han mostrado su satisfacción con la decisión judicial y reiteraron su colaboración con las autoridades durante todo el proceso. Por su parte, la Junta de Andalucía ha subrayado la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los bienes patrimoniales para prevenir incidentes similares en el futuro.