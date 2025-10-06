CEAR llena Madrid de amapolas en homenaje a las víctimas de Gaza y pide actuar contra el “genocidio”

6 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha desplegado miles de flores rojas en forma de amapolas en el centro de Madrid para rendir homenaje a las víctimas del conflicto en Gaza y reclamar una respuesta internacional firme ante lo que califica de “genocidio”. La instalación busca visibilizar el sufrimiento de la población civil y denunciar la inacción de la comunidad internacional.

Un gesto simbólico por la paz y la memoria

Las amapolas, dispuestas en espacios públicos emblemáticos de la capital, simbolizan la sangre derramada por los civiles palestinos y la esperanza de un alto el fuego. Desde CEAR explicaron que la intervención artística pretende movilizar a la sociedad española e instar a los gobiernos a exigir el fin de los ataques y la protección urgente de los derechos humanos en la Franja.

Llamamiento a la acción internacional

La organización ha pedido al Gobierno español y a la Unión Europea que asuman un papel más activo en la búsqueda de una solución diplomática y humanitaria al conflicto. “No podemos seguir mirando hacia otro lado”, señalaron los portavoces de CEAR, recordando que miles de personas han muerto o han tenido que huir de sus hogares desde el inicio de la ofensiva israelí.