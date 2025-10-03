Una gran exposición de Robert Capa reúne en España 250 de sus imágenes más icónicas

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

El fotoperiodista Robert Capa, uno de los nombres imprescindibles de la fotografía del siglo XX, llega a España a través de una exposición que reúne 250 imágenes icónicas de su carrera. La muestra repasa su testimonio visual de algunos de los conflictos más duros del pasado siglo y su legado como referente del fotoperiodismo de guerra.

Un recorrido por la brutalidad de la guerra

Entre las obras expuestas destacan instantáneas de la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y otros escenarios bélicos donde Capa retrató la dureza del frente y la vulnerabilidad humana. Los organizadores subrayan que la exposición no solo es un homenaje al fotógrafo, sino también una invitación a reflexionar sobre el sufrimiento y el impacto de la violencia.

Memoria y vigencia de su obra

“Es muy importante recordar la brutalidad de la guerra”, señalan los responsables de la muestra, quienes remarcan la vigencia del mensaje de Capa en un contexto mundial aún marcado por los conflictos armados. La exposición busca acercar a nuevas generaciones la fuerza de su mirada y la necesidad de preservar la memoria histórica a través de la fotografía.