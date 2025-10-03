Sevilla marcará la máxima del país con 34 grados en una jornada de calor inusual en octubre

3 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves las temperaturas superen los 30 ºC en buena parte del interior peninsular, con picos de hasta 34 ºC en Sevilla, que registrará la máxima del país. Se trata de valores más propios del verano que de comienzos de otoño, en un contexto de anomalía térmica que preocupa a los expertos.

Calor extendido en el interior y sur peninsular

Además de Andalucía, otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid vivirán una jornada marcada por el calor, con máximas que rondarán entre los 31 y 33 grados. En contraste, en el norte peninsular y zonas del litoral mediterráneo las temperaturas serán más moderadas debido a la influencia de la humedad y las nubes.

Avisos y previsiones para los próximos días

La Aemet recuerda la importancia de hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y extremar la precaución en las horas centrales del día. Aunque a partir del fin de semana se espera un ligero descenso térmico, el organismo advierte de que este tipo de episodios podrían repetirse con mayor frecuencia debido al cambio climático.